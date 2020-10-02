Специалисты Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук работают над усовершенствованием технических решений и программного обеспечения конвейера и робота. Разработка способна определять необходимый тип пластика с точностью 95%.
Учёным удалось сконструировать экспериментальный образец роботизированного сортировщика пластика.
Принцип работы установки заключается в следующем: по ленте циркулируют отходы, а робот — на основании того, что определяет система по изображениям с камер, — захватывает необходимый тип мусора и складывает его в отдельные ёмкости.
"Потребовалось много данных. Речь идёт о десятках тысяч изображений. Наш алгоритм может распознавать различные отходы: пластик бытовой и от автомобильных масел, банки и так далее. Следующий этап — взаимодействие системы распознавания с управляющими и исполнительными механизмами.
Сортировщик работает быстро и может совершать несколько манипуляций в секунду. Точность определения составляет 95%", — отмечает Леонид Чикишев, младший научный сотрудник лаборатории физических основ энергетических технологий Института теплофизики СО РАН.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".