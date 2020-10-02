В Новосибирске создали нейросеть для сортировки пластика

Специалисты Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук работают над усовершенствованием технических решений и программного обеспечения конвейера и робота. Разработка способна определять необходимый тип пластика с точностью 95%.

Учёным удалось сконструировать экспериментальный образец роботизированного сортировщика пластика.

Как работает установка?

Принцип работы установки заключается в следующем: по ленте циркулируют отходы, а робот — на основании того, что определяет система по изображениям с камер, — захватывает необходимый тип мусора и складывает его в отдельные ёмкости.