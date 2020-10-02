На Алтае обнаружили зуб возрастом 250 тысяч лет

В Денисовой пещере на Алтае археологи обнаружили зуб возрастом 250 тысяч лет. По мнению учёных, он принадлежал денисовскому человеку. Также они нашли ещё три идентичных костных фрагмента.

Стоит напомнить, что подвид древних людей "денисовский человек" был открыт в 2010 году — тогда была изучена пальца, найденного в Денисовой пещере в 2008 году.

Раскопки в пещере ведутся до сих пор.

Помимо останков денисовцев и неандертальцев, здесь также обнаружили орудия труда древних людей.

Международной группе учёных удалось восстановить внешний вид женщины, которая жила в пещере 100 тыс. лет назад. Специалисты выяснили, что денисовцы имели ряд анатомических особенностей, которые отличали их от неандертальцев и современных людей.

Возраст находок составляет от 120 до 250 тысяч лет. Учёные считают, что денисовцы пришли с Ближнего Востока около 300 тысяч лет.

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