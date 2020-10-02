Компания-перевозчик стартап AutoX, поддерживаемая гигантом онлайн-технологий и розничной торговли Alibaba, запустила новый сервис беспилотных роботизированных такси RoboTaxi.
Чтобы воспользоваться услугами RoboTaxi, нужно установить специальное мобильное приложение AutoNavi от Alibaba.
Как рассказали в компании, некоторое время услуги будут предоставляться только в пригородном районе Шанхая Цзядин.
"На данный момент флот компании AutoX насчитывает 100 беспилотных автомобилей. Масштабный запуск сервиса состоится после заключения партнерства между AutoX и Letzgo — ещё одним очень крупным сервисом такси в Шанхае. Автопарк Letzgo насчитывает более 16 000 автомобилей на территории 18 китайских городов", — написано в пресс-релизе AutoX.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".