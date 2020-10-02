Роботизированные такси вышли на маршрут в Шанхае

Компания-перевозчик стартап AutoX, поддерживаемая гигантом онлайн-технологий и розничной торговли Alibaba, запустила новый сервис беспилотных роботизированных такси RoboTaxi.

Чтобы воспользоваться услугами RoboTaxi, нужно установить специальное мобильное приложение AutoNavi от Alibaba.

Как рассказали в компании, некоторое время услуги будут предоставляться только в пригородном районе Шанхая Цзядин.