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Facebook и Twitter под угрозой блокировки

Россия передумала давать Facebook и Twitter дополнительное время для выполнения требования о перемещении своих серверов, чтобы, согласно действующему закону, данные о российских пользователях хранились "внутри границ страны".

Facebook и Twitter под угрозой блокировки

ДЛЯ СПРАВКИ:

Согласно принятому в 2015 году закону, сайты с данными о российских гражданах должны храниться на российских серверах. Facebook и Twitter ранее была дана отсрочка до начала 2020 года, но они до сих пор не выполнили это требование. Из-за их несоблюдения оба технологических гиганта были оштрафованы на четыре миллиона рублей.

По данным газеты РБК, ранее предполагалось, что Facebook и Twitter, а также некоторым другим компаниям будет дано время до 30 октября 2022 года, чтобы выполнить это требование. Вместо этого правительство решило предоставить отсрочки только компаниям, которые продают билеты на самолет. Остальные должны срочно искать для себя российские серверы.

В 2016 году другая социальная сеть, LinkedIn, была заблокирована за отказ следовать тому же закону. До сих пор, никаких попыток заблокировать Facebook и Twitter не было.

"Вряд ли эти два сайта будут ограничены без какого-либо политического решения, — считает генеральный директор Института интернет-исследований Карен Казарян. — После истории с Telegram потребуется чьё-то личное решение о блокировке Facebook или Twitter.

Напомним, что в июне 2020 года Россия сняла свой запрет на Telegram после двух лет безуспешных попыток эффективно ограничить доступ.

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