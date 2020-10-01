Раскрыт механизм возникновения тревоги и депрессии

Международная группа учёных под руководством специалистов из СПбГУ обнаружила возможный механизм переключения мозга от тревожного состояния на депрессивное.

По мнению исследователей, в мозге может быть скрыт механизм, который отвечает за сопряжение различных признаков в единое заболевание. Например, некоторые симптомы депрессии могут быть у разных людей, но только в комплексе их определённый набор может перейти в диагноз.

В ходе исследования учёные определили молекулярные процессы, которые сопутствуют каждому симптому и их "переключению": от плохого настроения и потери аппетита до чувства тревоги и бессонницы. Опыты проводились на грызунах.

Результаты исследования опубликованы в издании Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry.

Специалисты считают, что данное открытие позволит глубже изучить психику человека и в перспективе разработать более эффективные лекарства для лечения психических заболеваний.

Ранее "Правда.Ру" писала о природном лекарстве для борьбы с депрессией.