Археологи обнаружили в Новгороде берестяную грамоту XIV века

Сотрудники Института археологии Российской академии наук обнаружили в Новгороде берестяную грамоту XIV века. В документе говорится о передвижении военного отряда, который, по мнению учёных, собирал дань на северо-западе Руси, сообщает РИА "Новости".

"Это уже десятая берестяная грамота, обнаруженная в Новгороде в археологическом сезоне 2020 года. В документе упоминается "рать", идущая через Заволочье, или Волок. Это обширная территория с неопределёнными границами, в которую входит бассейн Северной Двины и Онеги к северо-востоку от Белозерья и востоку от Онежского озера", — пояснили специалисты.

Автор уникального исторического документа обращается к адресату с вопросом, нужно ли остерегаться этого вооруженного отряда.

В то время в Волоке часто вспыхивали военные конфликты, так как здесь пересекались интересы Новгорода и Ростова (а потом и Москвы).

По словам археологов, обычно для сбора дани не использовали военную силу, но в период конфликтов сбор дани могли поручить военному отряду.

Специалисты считают, что обнаруженный документ поможет выяснить, как было устроено взаимодействие между Новгородом и Заволочьем.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Великом Новгороде обнаружили усадьбу XIV-XV веков.