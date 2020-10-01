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Жизнь на Венере могла исчезнуть из-за влияния Юпитера

Международная группа исследователей пришла к выводу, что на Венере могла быть жизнь, если бы её орбиту в своё время не изменил Юпитер, сообщает "Популярная механика".

Жизнь на Венере могла исчезнуть из-за влияния Юпитера

Научная работа опубликована в издании The Planetary Science Journal.

По своей массе Юпитер в два раза превосходит все остальные планеты вместе взятые, поэтому может легко сместить орбиты других планет. По мнению специалистов, миграции Юпитера оказали влияние на орбиту Венеры, которая в результате стала непригодной для жизни.

Внимание учёных привлекло то, что орбита Венеры почти идеально круглая — её эксцентриситет составляет 0,006, и это самый низкий показатель в Солнечной системе. В древности, считают эксперты, эксцентриситет орбиты Венеры был на уровне 0,3, то есть вторая планета вращалась вокруг Солнца по орбите в форме эллипса и, вероятно, была обитаемой.

"Орбита Венеры могла измениться под воздействием приливных сил блуждавшего по Солнечной системе Юпитера. Со сменой орбиты на планете серьезно изменился климат, в результате чего вода на поверхности испарилась и Венера приобрела современный вид", — считают учёные.

Также они отметили, что обнаруженный на Венере газ фосфин, который считается маркером присутствия жизни, вряд ли биогенного происхождения, потому что в агрессивной атмосфере Венеры не может существовать жизнь.

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