Жизнь на Земле зародилась без кислорода - исследование

Американские исследователи из университета штата Коннектикут выяснили, чем дышали существа до появления кислорода на Земле.

В 2019 году в Тихом океане была открыта форма жизни, использующая мышьяк. Эксперты сейчас изучают найденные бактерии.

Пурпурной серной бактерии Ectothiorhodospira мышьяк нужен для поддержания жизни. Эти фотосинтезирующие микроорганизмы обитают в солёном озере в пустыне Атакама (Чили). Из-за высокой концентрации соли в водоёме практически нет кислорода.

В этом озере уникальная среда, так как именно здесь живут микроорганизмы без доступа кислорода.

"3,5 млрд лет назад в течение первого миллиарда лет на Земле не было кислорода для фотосинтеза", — сообщил геолог Питер Вишер.

Пока учёные не могут объяснить, как данные бактерии могли выжить в таких условиях. Открытие, сделанное американскими исследователями, говорит о том, что на Марсе в первую очередь нужно искать мышьяк и другие элементы, которые могли способствовать зарождению жизни.