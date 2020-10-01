Ледники Гренландии начали таять с рекордной скоростью

Климатологи пришли к выводу, что зафиксированная в Гренландии скорость таяния льда является самой высокой за последнюю постледниковую эпоху. Результаты своего исследование они опубликовали в издании Nature.

По словам специалистов, потеря льда стала рекордной за последние 12 тыс. лет. Если процесс глобального потепления не удастся остановить, ситуация окажется катастрофической, так как скорость сокращения ледовой шапки в четыре раза превысит последние зафиксированные показали.

Глобальное потепление уже скоро полностью изменит планету, если не предпринимать никаких мер, сообщает ТАСС.

Площадь ледников будет сокращаться, поэтому в Арктике и Антарктиде лёд начнёт исчезать.

При сохранении скорости таяния ледников, уровень Мирового океана увеличится на 10 сантиметров, что ещё больше дестабилизирует ситуацию в Гренландии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Антарктиде зафиксировано стремительное таяние ледника Туэйтса.