Климатологи пришли к выводу, что зафиксированная в Гренландии скорость таяния льда является самой высокой за последнюю постледниковую эпоху. Результаты своего исследование они опубликовали в издании Nature.
По словам специалистов, потеря льда стала рекордной за последние 12 тыс. лет. Если процесс глобального потепления не удастся остановить, ситуация окажется катастрофической, так как скорость сокращения ледовой шапки в четыре раза превысит последние зафиксированные показали.
Глобальное потепление уже скоро полностью изменит планету, если не предпринимать никаких мер, сообщает ТАСС.
Площадь ледников будет сокращаться, поэтому в Арктике и Антарктиде лёд начнёт исчезать.
При сохранении скорости таяния ледников, уровень Мирового океана увеличится на 10 сантиметров, что ещё больше дестабилизирует ситуацию в Гренландии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Антарктиде зафиксировано стремительное таяние ледника Туэйтса.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".