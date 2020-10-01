Космос всегда привлекал внимание людей. До сих пор остаётся актуальный вопрос о происхождении планет. На этот счёт есть огромное количество предположений.
Одно из них касается Земли и её спутника Луны.
Британские астрономы считают, что Луна возникла в результате столкновения земли и Тейи — небесного тела размером с Марс. После этого Земля потеряла от 10% до 60% от своей изначальной атмосферы. Эта теория объясняет массу Луны, ее внешний вид и отсутствие железа на поверхности.
Но Луна и Земля имеют почти одинаковый химический и изотопный состав, а Тейя сформировалась в другой области Солнечной системы. Она состоит из другого набора элементов. Поэтому астрономы пока не могут точно определить, как образовалась Земля и её спутник.
Учёные создали компьютерную модель сталкивающихся планет и просчитали более 250 разных вариантов падения Тейи на Землю. В случае если им удастся обнаружить следы потери атмосферы, то это поможет выяснить, как появилась Луна и понять историю Земли с момента образования Солнечной системы.
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.