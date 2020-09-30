Слепые пескорои используют глаза для ориентации в магнитном поле

Зоологи решили выяснить, как животным удаётся ориентироваться по магнитным полям. Они провели эксперимент.

Пескорои, у которых были удалены глаза, не утратили способность находить пищу. Но без органов зрения они не могли найти юго-запад для гнездования.

Обычные особи именно это направление выбирают для размещения.

По магнитному полю пескорои, как и многие другие животные, ориентируются в пространстве. В данном случае используются светочувствительные белки криптохромы. В процессе активации белков образуется пара радикалов, которые в зависимости от магнитного поля могут идти параллельно или антипараллельно.

Согласно второй гипотезе за эту способность животных отвечают кристаллы магнетита, которые контролируют активность нервной системы. Например, такой метод определения магнитного поля распространён у птиц. У них большая часть регуляторов находится в клюве.

Зоологи доказали, что пескорои для определения магнитного поля используют глаза.

Ранее биологи объяснили способность животных чувствовать магнитное поле.