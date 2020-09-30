Назван гарнир, быстро снижающий уровень сахара и холестерина

Канадские врачи считают, что лучшим гарниром, снижающим высокие уровни холестерина и сахара в крови, является чечевица, сообщает ToDay News Ufa.

Специалисты советуют отказаться от популярных гарниров в пользу чечевицы, так как она очень полезна для здоровья сердца.

В чечевице содержатся фолиевая кислота, растительный белок и клетчатка. Всё это способствует снижению уровня холестерина.

Всего одна порция чечевицы в день помогает снизить уровень "плохого" холестерина на 5%.

Кроме того, чечевица - источник белка и клетчатки, благодаря чему она замедляет процесс пищеварения. Этот продукт поможет снизить уровень глюкозы в крови до 35%.

Специалисты напомнили, что высокие уровни сахара и холестерина приводят к развитию таких опасных заболеваний, как инфаркт и инсульт.

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