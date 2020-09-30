Комары способны выжить без критически важного гена

Биологи провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что комары научились выживать без критически важного гена prd.

Научная работа опубликована в издании Communications Biology. Ген prd отвечает за процесс формирование частей тела. Другие членистоногие без него не могут выжить.

"Тело каждого членистоногого разделено на сегменты. Мы думали, что оно формируется по одним и тем же принципам, однако эксперименты с комарами показали, что это на самом деле не так", — сообщила представитель Мэрилендского университета США Элис Джарвела.

По её словам, в геноме каждого многоклеточного существа есть определённый набор генов, который играет очень важную роль для формирования и функционирования организма.

Учёные провели эксперименты на мухах дрозофилах и других членистоногих и пришли к выводу, что если этот ген повреждается, то эмбрион погибает на ранних стадиях формирования.