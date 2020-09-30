У птерозавров была гладкая кожа - палеонтологи

Палеонтологи Дэвид Анвин и Дэйв Мартил утверждают, что у птерозавров, живших в мезозойскую эру, была гладкая кожа.

Напомним, что птерозавры были первыми крылатыми позвоночными на нашей планете.

Птерозавры обитали на Земле от 210 до 65 миллионов лет назад.

Ранее считалось, что эти летающие рептилии были покрыты структурами, похожими на волосы, так называемыми пикнофибрами.

Два года назад палеонтолог китайский палеонтолог Цзысяо Ян совместно со своими коллегами выдвинули гипотезу о том, что некоторые пикнофибры птерозавров имеют разветвлённую морфологию, напоминающую кисть и пучок.

Исследователи решили сравнить разветвлённые пикнофибры с протоядерями, о которых ранее сообщалось у нескольких динозавров, и пришли к выводу, что они имеют общее происхождение.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США обнаружили скелет динозавра с одним когтем на лапах.