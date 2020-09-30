Искусственный интеллект будет выявлять одиноких людей по речи

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) разработали специальный алгоритм, приближенный к искусственному интеллекту, который позволяет определить уровень одиночества человека по особенностям его речи. Авторы изобретения сообщают, что разработка поможет выявить одиноких людей, которым необходима социальная помощь.

Специалисты утверждают, что одиночество так же, как и депрессия является довольно сложной проблемой, которую трудно определить.

Созданный специалистами алгоритм позволит выявлять одиноких людей пожилого возраста по особенностям их речи с точностью до 94%.

"Мы проанализировали данные, полученные в результате интервьюирования 80 пожилых людей, которым было от 66 до 94 лет. Анализ записей длительных интервью, проведенных медицинскими работниками, позволил обнаружить ключевые паттерны в речи, по которым можно выявлять одиноких людей преклонного возраста", — рассказывают авторы технологии.

По словам учёных, одинокие люди обычно дают развёрнутые ответы на вопросы об одиночестве. Кроме того, они чаще испытывают грусть. Чаще о своём одиночестве говорят женщины пожилого возраста.

Авторы метода намерены использовать полученные наработки для создания новых инструментов, с помощью которых можно будет выявить граждан, нуждающихся в социальной поддержке.