На Новой Земле зафиксировано присутствие ласточек.
"В ходе летней экспедиции на севере Новой Земли ученые вели наблюдение за видовым биологическим разнообразием орнитофауны архипелага.
Самой неожиданной встречей стала фиксация присутствия деревенской ласточки и пеночки-теньковки. Оба вида характерны для более южных районов, и ранее встречи с ними на ООПТ описаны не были", — сообщили представители пресс-службы национального парка "Русская Арктика" в интервью ИА REGNUM.
По мнению биолога Ивана Мизина, пока не стоит делать поспешных выводов, так как иногда птицы вынуждены перемещаться из-за изменения погодных условий.
"Птиц иногда приносит из более южных районов сильный ветер. Однажды инспекторы парка наблюдали крякву на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Вид, который совершенно не характерен для данного арктического архипелага. Попасть туда птица могла с сильным ветром южного направления. Конечно, в случае с ласточками версия процессов глобальных изменений климата в Арктике также имеет право быть. Мы становимся свидетелями передвижения видов на Север. Понять, насколько серьезны такие процессы, поможет ежегодный мониторинг территории", — отметил Мизин.
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