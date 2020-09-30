Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Аферисты обманывали пожилых москвичей, продавая им газовые плиты
Треть автозаправок России может закрыться до конца года
Навальный: о чем молчат СМИ
Киев не станет называть Лукашенко президентом
Нехватка витамина D грозит развитием рака, считает врач
Суд Москвы взыскал 1,5 млн рублей в пользу "Уральских пельменей"
В России ресторанам запретят включать в чек посетителей чаевые
Названа главная опасность коронавируса для пожилых людей
Эндокринолог назвал безопасную для человека дневную норму чая

На севере Новой Земли впервые обнаружили ласточек

На Новой Земле зафиксировано присутствие ласточек.

На севере Новой Земли впервые обнаружили ласточек

"В ходе летней экспедиции на севере Новой Земли ученые вели наблюдение за видовым биологическим разнообразием орнитофауны архипелага.

Самой неожиданной встречей стала фиксация присутствия деревенской ласточки и пеночки-теньковки. Оба вида характерны для более южных районов, и ранее встречи с ними на ООПТ описаны не были", — сообщили представители пресс-службы национального парка "Русская Арктика" в интервью ИА REGNUM.

По мнению биолога Ивана Мизина, пока не стоит делать поспешных выводов, так как иногда птицы вынуждены перемещаться из-за изменения погодных условий.

"Птиц иногда приносит из более южных районов сильный ветер. Однажды инспекторы парка наблюдали крякву на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Вид, который совершенно не характерен для данного арктического архипелага. Попасть туда птица могла с сильным ветром южного направления. Конечно, в случае с ласточками версия процессов глобальных изменений климата в Арктике также имеет право быть. Мы становимся свидетелями передвижения видов на Север. Понять, насколько серьезны такие процессы, поможет ежегодный мониторинг территории", — отметил Мизин.

 

﻿﻿﻿

Последние материалы
Треть автозаправок России может закрыться до конца года
На севере Новой Земли впервые обнаружили ласточек
Навальный: о чем молчат СМИ
Мария Кожевникова рассказала о судьбе жертвы концлагеря
Киев не станет называть Лукашенко президентом
Нехватка витамина D грозит развитием рака, считает врач
Суд Москвы взыскал 1,5 млн рублей в пользу "Уральских пельменей"
В России ресторанам запретят включать в чек посетителей чаевые
Названа главная опасность коронавируса для пожилых людей
Эндокринолог назвал безопасную для человека дневную норму чая
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту

Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".

Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту
Нейросеть нарисовала портреты Пугачёвой и Ротару без пластики
Российский шоу-бизнес
Нейросеть нарисовала портреты Пугачёвой и Ротару без пластики
Экспертное мнение
В воскресенье в Минске был очередной акт надоевшего всем карнавала
Новости футбола
Шейдаев ответил Мхитаряну по ситуации в Нагорном Карабахе
Василий Амирджанов В "Силовичке" детей научат Родину любить Василий Амирджанов Игорь Буккер Германия: военщина заигрывает с нацистами Игорь Буккер Любовь Степушова Турция начала войну в Карабахе. Что делать России? Любовь Степушова
Комментарии
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
В Китае начали увольнять за использование гаджетов Apple
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников