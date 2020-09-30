На севере Новой Земли впервые обнаружили ласточек

На Новой Земле зафиксировано присутствие ласточек.

"В ходе летней экспедиции на севере Новой Земли ученые вели наблюдение за видовым биологическим разнообразием орнитофауны архипелага. Самой неожиданной встречей стала фиксация присутствия деревенской ласточки и пеночки-теньковки. Оба вида характерны для более южных районов, и ранее встречи с ними на ООПТ описаны не были", — сообщили представители пресс-службы национального парка "Русская Арктика" в интервью ИА REGNUM.

По мнению биолога Ивана Мизина, пока не стоит делать поспешных выводов, так как иногда птицы вынуждены перемещаться из-за изменения погодных условий.

"Птиц иногда приносит из более южных районов сильный ветер. Однажды инспекторы парка наблюдали крякву на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Вид, который совершенно не характерен для данного арктического архипелага. Попасть туда птица могла с сильным ветром южного направления. Конечно, в случае с ласточками версия процессов глобальных изменений климата в Арктике также имеет право быть. Мы становимся свидетелями передвижения видов на Север. Понять, насколько серьезны такие процессы, поможет ежегодный мониторинг территории", — отметил Мизин.

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