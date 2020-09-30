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Британские исследователи назвали источник "бесконечного счастья"

Британские учёные провели эксперимент с добровольцами, в ходе которого им нужно было в течение получаса просматривать видео и изображения и различными животными.

Британские исследователи назвали источник

В результате исследователям удалось обнаружить "источник бесконечного счастья". Оказывается, это процесс наблюдения за животными.

По словам учёных, это занятие способно улучшить самочувствие человека и помочь ему справиться с тревожностью и стрессом.

"Животные генерируют огромное количество забавных ситуаций и могут одним лишь своим видом буквально исцелять людей. Этот эффект известен давно — на нем основана масса целебных практик, осуществляемых с участием животных. И это действительно работает — даже сильнейший стресс может быть редуцирован, если вы просто посмотрите на подборки смешных и забавных материалов с братьями нашими меньшими", — отмечают учёные.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кошки могут подражать людям.

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