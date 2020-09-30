Биологи обнаружили организмы, которые питаются вирусами

Известно, что вирусы обитают в любом месте нашей планеты. Они встречаются и на глубине океана, и в некоторых слоях атмосферы. Однако до настоящего момента учёным не были известны представителей живого мира, которые бы употребляли в пищу эти "полезные" микроорганизмы.

Оказывается, некоторые группы морских протистов представляют в прямом смысле пожирателей вирусов.

Учёные провели исследование, которое показало, что некоторые виды эукариотов-протистов содержат ДНК различных вирусов неинфекционного типа. Иными словами, эти организмы питаются именно вирусами, а не бактериями.

Полученные результаты выглядят довольно противоречивыми на фоне современных представлений о пищевых цепочках вирусов и морских протистов.

Ранее учёные заявили, что раскрыли тайну загадочного глубоководного существа, которое похоже на обычный носок лилового цвета. Существо под названием Xenoturbella живёт глубоко под водой. Его особенность в том, что у него есть только рот.