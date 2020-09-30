В США создали роботизированную ткань

Специалисты Йельского университета разработали специальную ткань, которая способна реагировать на изменения условий внешней среды.

"Создан материал, способный менять свою гибкость и жёсткость", — пояснила профессор Ребекка Крамер-Боттиглио.

В настоящее время учёные пытаются усовершенствовать свою разработку и переработать её в волокнистую форму для вживления в ткань, благодаря чему обычная ткань сможет реагировать на перемены окружающей среды.

Для этого в ткани будут установлены специальные датчики, которые будут фиксировать изменения в окружающей среде. Для их создания учёные использовали проводящие чернила, которые нанесли на поверхность волокон ткани. Кроме того, специалисты смогли придать ткани её первоначальную форму. В основе технологии — сплавы материалов, которые имеют память формы.

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