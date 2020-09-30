В Антарктиде обнаружили мумии вымерших пингвинов Адели

Биологи нашли в Антарктиде кладбище пингвинов Адели с их мумиями, покрытыми перьями. Глобальное потепление привело к тому, что толстый ледяной покров растаял, и учёные обнаружили удивительную находку.

Кладбище пингвинов Адели специалисты смогли вычислить с помощью спутниковых снимков в районе мыса Иризара, расположенного в море Росса.

За последние три десятилетия температура воды в море резко повысилась, поэтому ледяной покров растаял.

Исследователи предположили, что там могут быть интересные находки. В результате были обнаружены мумии пингвинов, которые населяли этот регион пять тысяч лет назад.

На кладбище были останки птенцов пингвинов Адели, так как взрослые особи реже погибают. Пингвины вымерли 800 тысяч лет назад, но благодаря льду у них сохранились перья.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пингвины Адели лучше размножаются в условиях меньшего количества льда.