"Майкрософт" обвинила правительство России в поддержке хакеров

Компания Microsoft заявила, что большая часть зафиксированных её специалистами "политически мотивированных" хакерских атак исходили в последние два года от России, Ирана, Китая и КНДР.

"Microsoft отслеживает активность со стороны хакеров, поддерживаемых властями, поскольку перед нами стоит задача обеспечивать безопасность наших платформ, сервисов и клиентов. Если клиент становится мишенью или оказывается подвержен действиям поддерживаемых властями хакеров, активность которых отслеживает Microsoft, мы направляем пользователю уведомление об атаке, санкционированной на государственном уровне (NSN, nation state notification)", — сообщается в докладе по цифровой безопасности, опубликованном на сайте Microsoft.

Как следует из документа, за два последних года Microsoft направила клиентам более 13 тысяч таких уведомлений.