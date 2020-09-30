Компания Microsoft заявила, что большая часть зафиксированных её специалистами "политически мотивированных" хакерских атак исходили в последние два года от России, Ирана, Китая и КНДР.
"Microsoft отслеживает активность со стороны хакеров, поддерживаемых властями, поскольку перед нами стоит задача обеспечивать безопасность наших платформ, сервисов и клиентов. Если клиент становится мишенью или оказывается подвержен действиям поддерживаемых властями хакеров, активность которых отслеживает Microsoft, мы направляем пользователю уведомление об атаке, санкционированной на государственном уровне (NSN, nation state notification)", — сообщается в докладе по цифровой безопасности, опубликованном на сайте Microsoft.
Как следует из документа, за два последних года Microsoft направила клиентам более 13 тысяч таких уведомлений.
"В процентном соотношении наибольшее число уведомлений NSN касались действий, исходящих из России, а также Ирана, Китая, Северной Кореи и других стран", — говорится в докладе.
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