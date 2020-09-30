Фельдшер с реактивным ранцем - новое оборудование испытали в Британии

В Великобритании вскоре могут появиться е в мире "летающие фельдшеры скорой помощи".

Они будут добираться до пострадавших, находящихся в труднодоступных районах, по воздуху — при помощи реактивного ранца.

Служба воздушной скорой помощи Грейт-Норта (GNAAS) провела имитационную операцию по ликвидации последствий аварии в Лэнгдейл-Пайкс.

То, что обычно требует от медиков 25 минут интенсивного восхождения, заняло у Gravity Industries и главного летчика-испытателя Ричарда Браунинга всего 90 секунд благодаря реактивному костюму мощностью 1050 лошадиных сил.

Кадры с беспилотника демонстрируют, как Браунинг мог легко перепрыгивать препятствия и преодолевать сложную местность, чтобы добраться до пациента в считанные минуты.

Как рассказали в службе скорой помощи, фельдшер в реактивном костюме может нести 10-15 кг лекарств и медоборудования в специальных мешочках на ногах и груди, что достаточно для оказания потенциально спасительной первой помощи.

Британские пользователи соцсетей оценили технологичную новинку:

"Я сам фельдшер, и думаю, что это абсолютно удивительно: современные технологии в сочетании с доврачебной помощью приносят большую пользу пациентам!" — написал Саймон Луш в Facebook. Железный человек мог бы спасти нас с холмов в прошлые выходные! Как это удивительно! — Джоана Доулинг.

Тестирование нового "костюма фельдшера" находится на ранних стадиях, но GNAAS серьезно рассматривает возможность дополнения своих существующих аварийно-спасательных групп и горных спасателей реактивным ранцем.