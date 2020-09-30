В Великобритании вскоре могут появиться е в мире "летающие фельдшеры скорой помощи".
Они будут добираться до пострадавших, находящихся в труднодоступных районах, по воздуху — при помощи реактивного ранца.
Служба воздушной скорой помощи Грейт-Норта (GNAAS) провела имитационную операцию по ликвидации последствий аварии в Лэнгдейл-Пайкс.
Кадры с беспилотника демонстрируют, как Браунинг мог легко перепрыгивать препятствия и преодолевать сложную местность, чтобы добраться до пациента в считанные минуты.
Как рассказали в службе скорой помощи, фельдшер в реактивном костюме может нести 10-15 кг лекарств и медоборудования в специальных мешочках на ногах и груди, что достаточно для оказания потенциально спасительной первой помощи.
Британские пользователи соцсетей оценили технологичную новинку:
"Я сам фельдшер, и думаю, что это абсолютно удивительно: современные технологии в сочетании с доврачебной помощью приносят большую пользу пациентам!" — написал Саймон Луш в Facebook.
Железный человек мог бы спасти нас с холмов в прошлые выходные! Как это удивительно! — Джоана Доулинг.
Тестирование нового "костюма фельдшера" находится на ранних стадиях, но GNAAS серьезно рассматривает возможность дополнения своих существующих аварийно-спасательных групп и горных спасателей реактивным ранцем.
"Мы видим в этом необходимость. Чего мы точно не знали, так это того, как это будет работать на практике. Ну, мы видели это сейчас, и это, честно говоря, потрясающе", — сказал Энди Моусон, директор по операциям и фельдшер GNAAS, ссылаясь на десятки пациентов каждый месяц, нуждающихся в медицинской помощи по всему Озерному краю.
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