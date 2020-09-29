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Обнаружен фрагмент морского животного размером более 30 метров

Биологи обнаружили останки подводного существа, размеры которого превышают габариты синего кита, который до настоящего момента считался самым крупным животным на Земле.

Обнаружен фрагмент морского животного размером более 30 метров

Учёные сравнили найденные останки животного, а именно его кость длиной 0,5 метра, с другими древними морскими существами и пришли к выводу, что они принадлежат ихтиозавру. Исследование показало, что это было довольно молодое животное.

Специалисты разработали модель, которая помогла им определить длину морского обитателя. Оказалось, что существо достигало более 30 метров в длину.

Сообщается, что до настоящего момента считалось, что длина самого крупного животного на Земле достигает 20-23 метров, но теперь у синего кита есть серьёзный конкурент, который уже вымер.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что самка китовой акулы оказалась самой большой рыбой в мире.

 

 

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