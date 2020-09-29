Биологи обнаружили останки подводного существа, размеры которого превышают габариты синего кита, который до настоящего момента считался самым крупным животным на Земле.
Учёные сравнили найденные останки животного, а именно его кость длиной 0,5 метра, с другими древними морскими существами и пришли к выводу, что они принадлежат ихтиозавру. Исследование показало, что это было довольно молодое животное.
Специалисты разработали модель, которая помогла им определить длину морского обитателя. Оказалось, что существо достигало более 30 метров в длину.
Сообщается, что до настоящего момента считалось, что длина самого крупного животного на Земле достигает 20-23 метров, но теперь у синего кита есть серьёзный конкурент, который уже вымер.
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