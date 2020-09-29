Российские космонавты начали подготавливать модуль "Пирс" к затоплению в Тихом океане. Вместо "Пирса" к российскому сегменту МКС подсоединят многофункциональный лабораторный модуль "Наука".

"Второй выход по этой теме запланирован на февраль 2021 года, очень серьёзный выход. Первый выход по подготовке к отстыковке "Пирса" ожидается в ноябре", — рассказал первый замгендиректора РКК "Энергия" Сергей Романов.