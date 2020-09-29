На российском сегменте в модуле "Звезда" найдена утечка воздуха. В ближайшие дни будут проведены ремонтные работы.
Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"После анализа и поиска места утечки воздуха из атмосферы МКС установлено, что данное место находится в служебном модуле "Звезда", в котором находится научная аппаратура. Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля", — сказано в сообщении.
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