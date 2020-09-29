Учёные из США рассказали о методе криоконсервации побегов авокадо. Такой способ позволит обеспечить жизнеспособность и поможет вырастить фрукт на Марсе. О том, насколько эффективен данный метод, в интервью "Правде.Ру", рассказал биолог, зоолог, ботаник, член-корреспондент РАН, профессор кафедры медицины МГУ, кандидат фармацевтических наук Евгений Абизов.

"Данный метод уже давно известен. Для организмов, которые просто устроены, и для представителей растительного мира, он вполне подходит.

Что касается более сложных организмов, то когда-то появлялась информация о частичной и полной консервации человеческого организма на определенных стадиях заболевания.

На Западе даже работали компании, которые предлагали услуги по криоконсервации тела или его основных частей для дальнейшей трансплантации, лечения и так далее. Это известный метод.

На растительных организмах он может показать положительные результаты. В растительных организмах самое главное, чтобы живое существо (или по-научному протопласт клетки) не утеряло своей целостности. Данная методика при определённых условиях позволяет это сделать именно на таких организмах.

Что касается авокадо, то для нас это пока экзотическое растение. Но если климат будет так же стремительно меняться, то, может быть, он станет таким же популярным, как и яблоня", — пояснил эксперт "Правде.Ру".