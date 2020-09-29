Кроссовки повышают риск травм - исследование

Можно заметить, что у некоторых моделей обуви передние носки загнуты вверх.

Такая форма обуви работает как пружина для пальцев ног человека.

"Мы все носили туфли с этими пружинами на пальце ноги и понятия не имели, почему они там, единственное, что мы знаем, это то, что они, кажется, делают ходьбу более комфортной", — рассказал Business Insider Николас Холовка, антрополог из Университета Буффало.

Специалисты отметил, что комфорт, который обещают производители обуви, может привести в будущем к печальным последствиям.

Он помог опубликовать новое исследование, которое показало, как пружины пальцев ног со временем могут привести к тому, что мышцы стопы начнут ослабевать, в результате чего человек будет более подвержен различным травмам, таким как подошвенный фасциит.

"Они сокращают объём работы, которую нам необходимо выполнять с мышцами стопы, лишь понемногу на каждом шагу", — пояснил учёный.

В исследовании приводятся данные о том, что лучше — минималистичная или поддерживающая современная обувь.