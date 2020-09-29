В социальной сети "ВКонтакте" появился полноценный мессенджер с возможность аудио- и видеозвонков.
Также у пользователя есть возможность написать человеку по номеру телефона.
"Обмениваться сообщениями ВКонтакте можно было с первого дня работы соцсети. … По сути, сервис уже давно стал полноценным мессенджером — и теперь, вместе с введением возможности писать контактам из телефонной книги, мы закрепляем эту роль новым позиционированием раздела", — сообщила директор по продукту "ВКонтакте" Марина Краснова.
Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".