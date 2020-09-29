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Ирина Лидерман рассказала, как справиться с осенней депрессией

У многих людей осень ассоциируется с золотым временем года. Но есть и те, у кого сокращение продолжительности светового дня, грязь и слякоть провоцируют депрессию. Специалист по работе с подсознанием Ирина Лидерман в интервью ФАН рассказала, как настроиться на нужную волную, чтобы осень из "унылой поры" превратилась в "очей очарованье".

Ирина Лидерман рассказала, как справиться с осенней депрессией

В первую очередь, по словам специалиста, нужно понять причины появления депрессии, а потом уже перестраивать свой образ жизни.

Одной из причин депрессии часто является работа. Здесь важно понять, что именно не устраивает. Возможно, что внутреннее осознание того, что время тратится на дела, которые не интересны, не по душе, поэтому депрессия может быть своего рода способом сопротивления.

Также следует разобраться в своей личной жизни. Если в ней есть какие-то проблемы, то нужно понять их первопричину.

Кроме того, депрессия может начаться из-за того, что человек думает о каких-то старых проблемах, поэтому сил организма просто не хватает, чтобы жить "здесь и сейчас".

Поэтому важно найти причину депрессии, изменить свою жизнь на бытовом уровне и избавиться от негативных мыслей. Только тогда уже можно смотреть на мир новыми глазами и радоваться каждому дню.

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