Избыточные иллюстрации мешают детям понимать прочитанное

Учёные из США провели эксперимент, который показал, что избыточное количество иллюстраций в детских книгах отвлекает ребёнка от содержания и мешает ему понять прочитанное.

Специалисты создали простую детскую книгу из двух страниц. В книге говорится о рыбке Фрэнки, которая живет на дне моря и занимается поиском сокровищ.

"В одном варианте было много картинок, а во втором мы оставили только самые важные иллюстрации. В эксперименте приняли участие 60 детей 5-7 лет, которых мы разделили на две группы и выдали каждой свой вариант книги о рыбке. Был еще третий вариант книжки — с текстом на белом фоне (вместо красочного) — его мы создали для дополнительного опыта", — рассказывает Кассондра Энг из Университета Карнеги — Меллона.

Эксперимент, в котором дети читали книгу, а затем отвечали на вопросы по ней, показал, что большое количество иллюстраций мешает маленьким читателям усваивать текст. Опыт с книжкой, в которой текст был на белом фоне, подтвердил выводы исследователей.