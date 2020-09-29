Забывчивость говорит об интеллектуальных способностях - нейробиологи

Канадские нейробиологи провели исследование, которое показало, что хорошая память не связана с высоким уровнем интеллекта, а забывчивость является главным его признаком.

Принято считать, что если человек всё помнит и ничего не забывает, что он умный и образованный. Но по мнению специалистов, мозгу намного важнее держать в памяти только важные события, а не мелкие, не имеющие значения детали.

Эксперты провели опыт, в ходе которого они опросили американцев, находившихся в осознанном возрасте в то время, когда произошел теракт 11 сентября 2001 года. В результате оказалось, что добровольцы запомнили все детали за 11 сентября, однако, а за 10 и 12 у них не сохранились воспоминания.

Исследование подтвердило теорию о том, что почти все люди запоминают только важные события из своей жизни, это не говорит об уровне интеллекта человека.

Ранее учёные объяснили, почему люди забывают, и как улучшить свою память.