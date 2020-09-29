Учёные оценили роль вулканов в изменении истории человечества

Британские исследователи пришли к выводу, что извержение вулканов играет важную роль в истории человечества.

Специалисты проанализировали более девяти тысяч образцов живых и мёртвых деревьев. Это позволило им понять, как происходило изменение климата с I века нашей эры.

Оказалось, что температура воздуха на Земле начала постепенно снижаться из-за вулканического пепла. Это происходило из-за того, что свет не попадал на землю, что отразилось на вегетации растений и на их урожай.

Кроме того, в периоды, когда не происходили извержения вулканов, температура воздуха находилась в пределах нормы. Можно сделать вывод, что урожайность также была выше. Отмечается, что самая низкая температура была летом в 536 году.

Подобная аномалия совпала со периодом крупных извержений вулканов, поэтому учёные решили исследовать этот вопрос. Но это не значит, что именно с вулканами связаны все нестабильные состояния Земли.

Ранее учёные раскрыли тайну извержения спокойных вулканов.

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