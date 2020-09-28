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На Марсе хотят вырастить авокадо

Учёные из США рассказали об эффективном методе криоконсервации побегов авокадо. Такой способ позволит обеспечить жизнеспособность и поможет вырастить фрукт на Марсе.

На Марсе хотят вырастить авокадо

По словам учёных, исследователи уже в течение 50 лет заняты поисками эффективного механизма сохранения побегов.

Теперь специалисты убеждены, что успешное сохранение авокадо позволит доставить его на Красную планету. Его вырастят и получат плоды. Благодаря криоконсервации растительный материал будет храниться очень долго.

Ранее перуанские исследователи намерены реализовать пока еще научно-фантастическую идею — вырастить картофель на Марсе. Специалисты NASA пытаются выяснить, какой из имеющихся в Международном центре изучения картофеля 4500 сортов этой культуры в наибольшей степени подошел бы для выращивания на поверхности Красной планеты.

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