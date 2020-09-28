В Царском селе обнаружили утерянную в годы войны статую Ниобеи

В результате геофизического исследования, проводившегося в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское Село", выяснилось, что в земле скрыт массивный металлический объект. По мнению исследователей, это статуя Ниобеи, которая была спрятана в годы Великой Отечественной войны.

"До войны статуя была установлена в Фрейлинском садике, а когда начались боевые действия, её решили спрятать, и, по некоторым данным, закопали", — пояснила Ираида Ботт, заместитель руководителя по научной работе ГМЗ "Царское Село".

Также она добавила, специалисты приступили к поиску статуи ещё в мае 1945 года, но объект искусства так и не был найден.

Поиски статуи были продолжены в 1957 году, но опять ни к чему не привели. Теперь, когда были проанализированы все источники данных, было принято решение искать статую на территории Фрейлинского садика с применением новых геофизических методов. Специалисты Санкт-Петербургского горного университета изучили садик бесконтактным способом и обнаружили большой металлический объект под землёй.

"Речь идет о предмете, высота которого составляет два с половиной метра, а ширина — два метра. Мы пока не знаем, что это, но есть большая вероятность, что мы нашли утерянную статую Ниобеи", — заявил геофизик Алексей Агеев.

Теперь учёные планируют получить разрешение на проведение работ на территории парка.