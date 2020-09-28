Чёрные вороны способны переживать субъективный опыт — учёные

Учёные из Германии провели исследование, в результате которого выяснилось, что чёрные вороны способны переживать и осознавать происходящие с ними события. Ранее считалось, что это свойственно только людям и высшим приматам.

Оказалось, что у ворон и человека почти одинаковые реакции на события. В процессе эксперимента нервные клетки птиц производили субъективный опыт, сообщает издание Naked Science. Как только на экране появлялись визуальные стимулы, вороны должны были кивать. Учёные выяснили, что субъективные переживания могут свойственны не только воронам.

Ранее специалистам удалось найти останки древнего голубя. Учёные сравнили голубей с крупной уткой. Птицы обитали на острове в Океании и употребляли в пищу плоды местные плоды. В настоящее время в регионе обитает множество голубей, которые мало напоминают древних птиц.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что по интеллекту вороны не уступают приматам.

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