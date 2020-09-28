Теория образования Луны из-за столкновения получила новый импульс

Учёные получили новые доказательства теории о том, что Луна образовалась в результате столкновения Земли и планеты, по размеру схожую с Марсом.

Специалисты NASA изучили лунные образцы, доставленные на Землю в пеиод программы "Аполлона". Для проведения работ специалисты использовали современные методы исследования, которых 50 лет назад ещё не было.

В результате эксперты выяснили, что 4 млрд лет назад столкновение между планетами могло иметь место. Это показал анализ содержания хлора в изученных образцах, который показал, что лунные образцы содержат в своем составе большое количество "тяжёлого" хлора. В то время как на нашей планете концентрируется "лёгкий" хлор.

Первое время количество и тип хлора в составе Земли и Луны было одинаковым, но со временем гравитационное поле Земли притягивало лёгкий хлор на свою поверхность, оставляя тяжёлые изотопы на Луне.

Эксперты из NASA считают, что различие в химическом составе Земли и Луны говорит о том, что более 4 миллиардов лет назад планета Земля столкнулась с планетой Тея, что привело к образованию Луны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что NASA зафиксировало над Землёй гигантскую аномалию.