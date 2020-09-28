Новое исследование учёных перевернуло представление о собаках

В результате нового исследования международная группа учёных пришла к выводу, что собаки способны прекрасно ориентироваться в магнитных полях, распознавать COVID-19 и другие патогены не хуже тест-систем. Кроме того, четвероноги друзья воспринимают человеческую речь практически так же, как и люди.

Как сообщает РИА "Новости", в марте текущего года, когда ещё не везде использовались тест-системы для обнаружения COVID-19, и они не отличались особой точностью, немецкие учёные заявили, что для распознавания коронавируса можно использовать собак.

Всего за несколько дней специалисты обучили собак выявлять опасный патоген. Животные поразили учёных — они смогли правильно идентифицировать 949 биологических образцов из 1012.

Летом чешские исследователи совместно со своими американскими коллегами выяснили, что собаки способны ориентироваться в магнитном поле Земли. Специалисты провели эксперимент, в ходе которого на собак надевали специальные ошейники с GPS-маячками.

В результате выяснилось, что, убегая от хозяина и возвращаясь к нему, собаки в какой-то момент пробегают около 20 метров строго на север или юг, а затем выбирают более короткий маршрут. При этом собаки не ориентируются по запаху или солнцу, что указывает на то, что эти животные способны чувствовать магнитное поле Земли.

В результате исследования венгерских учёных выяснилось, что собаки воспринимают человеческую речь так же, как люди. Сначала мозг животного анализирует эмоциональный тон речи, а потом смысл отдельных слов и предложений.