Учёные обнаружили в Андах огромное ископаемое дерево возрастом 10 млн лет.
Специалисты утверждают, что это дерево росло в эпоху миоцена. Тогда здесь господствовал влажный тропический климат.
В ходе исследования учёные обнаружили ряд противоречий. Согласно составленным палеоклиматическим моделям, в этом регионе не было резкого изменения климата. Однако анализ пыльцы и древесины говорит об обратном.
В период миоцена высота плато достигала двух километров, а сейчас — четыре километра над уровнем моря. Любопытно, что по строению найденная древесина напоминает ту, которая свойственна современным тропическим растениям.
Учёные считают, что тропический климат установился здесь ненадолго, он очень быстро изменился, а тектоническое поднятие сопровождали резкие импульсы.
Возвышение Анд повлияло на климат Южной Америки. Однако учёные не обнаружили взаимосвязь между данными геологическими событиями, растениями и условиями окружающей среды. По мнению учёных, глобальное потепление, которое сегодня наблюдается на нашей планете, к концу 2100 года приведёт к тому, что в регионе установится тот климат, который был здесь 10 млн лет назад.
Колонна протестующих заблокировала проспект Независимости в белорусской столице.