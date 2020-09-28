В Андах обнаружили огромное дерево возрастом 10 млн лет

Учёные обнаружили в Андах огромное ископаемое дерево возрастом 10 млн лет.

Специалисты утверждают, что это дерево росло в эпоху миоцена. Тогда здесь господствовал влажный тропический климат.

В ходе исследования учёные обнаружили ряд противоречий. Согласно составленным палеоклиматическим моделям, в этом регионе не было резкого изменения климата. Однако анализ пыльцы и древесины говорит об обратном.

В период миоцена высота плато достигала двух километров, а сейчас — четыре километра над уровнем моря. Любопытно, что по строению найденная древесина напоминает ту, которая свойственна современным тропическим растениям.

Учёные считают, что тропический климат установился здесь ненадолго, он очень быстро изменился, а тектоническое поднятие сопровождали резкие импульсы.

Возвышение Анд повлияло на климат Южной Америки. Однако учёные не обнаружили взаимосвязь между данными геологическими событиями, растениями и условиями окружающей среды. По мнению учёных, глобальное потепление, которое сегодня наблюдается на нашей планете, к концу 2100 года приведёт к тому, что в регионе установится тот климат, который был здесь 10 млн лет назад.