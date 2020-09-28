Программист заставил кофеварку майнить криптовалюту

IT-эксперт Мартин Хрон провёл эксперимент, в котором ему удалось получить доступ к системе удалённой кофеварки, подключённой к интернету.

Это он использовал для того, чтобы заставить кофеварку добывать криптовалюту Monero. Об этом рассказало издание SlashGear.

Хрон отметил, что производитель кофеварки для умного дома Smarter iKettle не озаботился даже шифрованием беспроводного соединения. Поэтому получить доступ к устройству может даже человек, который не слишком разбирается в технологиях.