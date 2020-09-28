Жители большинства российских регионов почувствуют в этом году аномальное снижение температуры зимой. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
"Выше нормы средняя месячная температура прогнозируется в западных областях Северо-Западного федерального округа, в Красноярском крае, в Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальневосточного федерального округа. В южных регионах Центрального и Приволжского федеральных округов октябрь 2020 года ожидается холоднее, чем октябрь 2019 года", — сказано в сообщении синоптиков.
Колонна протестующих заблокировала проспект Независимости в белорусской столице.