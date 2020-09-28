Учёные раскрыли секрет питания древних людей

Древняя посуда, которую находят археологи, часто содержит следы пищи, например, остатки жиров, масел, круп, продуктов питания, поэтому исследование таких находок поможет учёным определить, чем питались древние люди несколько тысяч лет назад.

Специалисты провели химический анализ обгоревших кусков и следов пищи.

"Говорить о распространённости блюда в культуре того или иного народа в точности нельзя", — пояснили учёные.

Так, анализ масел, обнаруженных на остатках керамики в Сибири, показал, что представители одной общины питались мясом, а другие — рыбой.

Кроме того, исследование показало, каким образом в древности чистили посуду. Оказывается, что после того, как блюдо было готово, повара мыли горшки водой и протирали ветками, поэтому на них и остались следы пищи.

Исследователи провели опыт. Они готовили в глиняной посуде блюда, а потом сравнивали с найденными древними фрагментами. По словам специалистов, анализ древних блюд поможет не только раскрыть ингредиенты продуктов питания, но и получить информацию о социально-экономической сфере жизни древних племён, сообщает издание Smithsonian.