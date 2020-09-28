Япония построит на Луне завод по производству водородного топлива

К 2035 году на Луне будет построен и запущен завод по производству водородного топлива.

Об этом со ссылкой на японское агентство аэрокосмических исследований сообщает агентство Kyodo.

Как рассказали в космическом ведомстве Японии, уже определена площадка под строительство завода: в районе южного полюса спутника Земли.

"В то время как жидкая вода не существует на поверхности Луны, прошлые исследования предполагают, что в кратере близ южного полюса Луны может быть лед, который никогда не подвергался воздействию солнечного света. Есть основания предполагать, что там находятся залежи льда, из которых можно будет получать питьевую воду, кислород и водород. Последний можно применять в качестве топлива для перемещений как по самой Луне, так и для полетов между ней и окололунной космической станцией", — говорится в материале Kyodo.

Ожидается, что использование полученного из воды топлива сократит затраты по сравнению с транспортировкой топлива с Земли.

Другие страны, включая Индию и Соединенные Штаты, намерены провести анализ водных ресурсов на Луне.