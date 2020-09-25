Американские инженеры разработали охлаждающий прибор довольно миниатюрного размера. По их словам, на сегодняшний день это самый маленький холодильник в мире. О том, каково практическое применение данной разработки, в интервью "Правде.Ру" рассказал ведущий инженер Всероссийского научно-исследовательского института холодильной промышленности (ВНИХИ) Игорь Поляков.

"Это не холодильник в привычном нам виде. Данная разработка представляет собой микроскопическое охлаждающее устройство. Термоэлектрика основана на том, что если есть два спаяразнородных материала и через них пропускают постоянный электрический ток, то на одном спае происходит поглощение энергии, а на другом — выделение. Вот основной принцип. О того, насколько разработчики смогут сделать эти спаи миниатюрными, зависит размер вашего устройства.

Эти устройства довольно широко применяются в современной электронике именно в качестве охлаждающих устройств. Сам по себе эффект был открыт около 200 лет назад.

Например, ПЗРК "Матрица" используется в автомобильных холодильниках, в медицинских учреждениях.

Иными словами, особенность прибора, разработанного американскими инженерами только в том, что он рекордно маленького размера", — пояснил эксперт.