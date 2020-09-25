В Антарктиде зафиксировано стремительное таяние ледника Туэйтса

Ледник Туэйтса (известный как "ледник Судного дня") начал таять ещё быстрее, чем раньше. Если он полностью исчезнет, то это приведёт к значительному росту уровня Мирового океана, сообщает "Популярная Механика".

Ледник Судного дня назван так потому, что если этот гигант растает, то человечеству грозит климатическая катастрофа. По прогнозам учёных, ледник Туэйтса растает в следующие 200-600 лет, а огромный объём высвободившейся воды поднимет уровень моря примерно на 0,5 метра.

Антарктический ледник размером с Британию тает с большой скоростью. Специалисты выяснили, что нижнюю часть "живота" ледника активно разъедают тёплые морские течения.

Британские учёные совместно с американскими коллегами создали международную структуру, цель которой - исследовать проблемы таяния ледника Туэйтса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российский ледник Вавилова начал сползать в океан.