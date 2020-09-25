Поздние неандертальцы унаследовали Y-хромосомы от Homo sapiens

Международная группа учёных провела исследование, в ходе которого были изучены ближние родственники человека. Результаты работы были опубликованы в научном издании Science.

Специалисты изучили Y-хромосомы неандертальцев и денисовцев. Учёные по очереди скрестили хромосомы с хромосомами Homo sapiens. В результате в Y-хромосоме неандертальца произошла замена на Y-хромосому Homo sapiens. У денисовца такой замены не было.

Раньше у исследователей не было достаточного количества данных о скрещивании видов.

Факт передачи Y-хромосомы от отца к сыну уже был известен учёным. На сегодняшний день не удалось обнаружить останки денисовцев и неандертальцев, в которых бы сохранились Y-хромосомы.

Специалисты смогли выделить из нескольких останков нужный им материал, изучение которого позволило им сделать выводы о том, что скрещивание различных видов привело к замене генетического материала у неандертальцев.

По словам экспертов, данная форма скрещивания происходила примерно 200 тысяч лет назад, задолго до того, как представители Homo sapiens мигрировали с африканского континента.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в геноме человека найден след неизвестных предков.