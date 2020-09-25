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Алексей Маслов оценил идею Китая отказаться от выбросов углерода

Власти Китая планируют к 2026 году свести выбросы углекислого газа к нулю. О том, насколько реальна эта задача, в интервью "Правде.Ру" рассказал директор Института Дальнего Востока Российской академии наук Алексей Маслов.

Алексей Маслов оценил идею Китая отказаться от выбросов углерода

"Китай уже в течение последних 2-3 лет заявляет о том, что он готов придерживаться всех соглашений, связанных с выбросами вредных веществ и углеводородов в окружающую среду. Однако подсчитано, что это потребует комплексной программы, которая в целом может потребовать увеличения расходов на охрану окружающей среды до 6% от бюджета, что довольно существенная сумма, поэтому Китай решает это пролонгировать практически до 2060 года.

Это будет происходить за счёт установки очистных сооружений, а также за счёт уменьшения промышленного производства на территории Китая. По сути дела, вредное производство будет выводиться в другие страны, например, это могут быть страны Юго-Восточной Азии, страны Центральной Азии и даже Дальний Восток России. Поэтому просто взять и отказаться от производства и тем самым сократить выбросы — это технически невозможно. Поэтому какие-то страны будут реципиентами вредных китайских производств", — пояснил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что выбросы углекислого газа в атмосферу Земли резко сократились с тех пор, как во всём мире были введены ограничения из-за пандемии коронавируса.

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