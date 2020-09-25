Освоение Луны поможет в поиске внеземных цивилизаций - NASA

Освоение Луны, в ходе которого на естественном спутнике Земли будут созданы обсерватории, поможет открыть внеземные цивилизации, заявил Джеймс Брайденстайн, глава NASA.

"Мы сможем изучать далёкие планеты так, как не можем при использовании земных или орбитальных телескопов. Строительство обсерваторий на Луне позволит нам выяснить, существует ли жизнь на экзопланетах", — заявил он.

Также он добавил, что это не значит, что внеземная жизнь существует.

"Я не делаю предположений о существовании внеземной жизни, я просто говорю, что телескопы на Луне позволят нам изучать экзопланеты на новом уровне качества. В нашем распоряжении появятся невероятные научные инструменты", — пояснил руководитель NASA.

NASA официально представило обновленную лунную программу "Артемида". Реализация её первого этапа запланирована на 2021 год.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи.