YouTube будет использовать ИИ для поиска взрослого контента

YouTube планирует внедрить новые технологии на основе искусственного интеллекта. В первую очередь это будет касаться определения возраста пользователей.

То есть при регистрации пользователи сервиса в своих личных данных должны будут указать свой возраст.

Специалисты компании отмечают, что они уже готовы к работе над ошибками, которых может возникнуть огромное количество. Так, человек, который смотрит видео на постороннем ресурсе, будет перенаправлен на "Ютуб". Для того чтобы продолжить просмотр видео, нужно будет авторизоваться.

Для подтверждения возраста пользователь должен будет показать паспорт или банковскую карту.

Данные меры вызваны недовольством родителей, которые возмущены тем, что сайт абсолютно не безопасен для просмотра детьми. Представители компании утверждают, что даже для детей младше 13 лет создан специальный и безопасный Youtube Kids.