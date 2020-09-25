Учёные из Калифорнии провели исследование с целью выяснить, маски из какой ткани лучше всего защищают от коронавируса, сообщает ToDay News Ufa.
В результате специалисты выяснили, что самыми эффективными являются маски, сшитые из натурального шёлка.
Это связано с тем, что из коконов тутового шелкопряда, выращенного в экологически чистых условиях, получают шёлк, который обладает антисептическими свойствами, сообщил один из участников исследования Патрик Герр.
Изготовленные из такой ткани маски могут задерживать и убивать вирусы и бактерии, которые человек выделяет при дыхании.
Шёлк не намокает, благодаря чему исключено попадание на него опасных частиц.
На данный момент учёные выясняют продолжительность жизни вирусов на поверхности шёлковых и других масок.
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