Шёлковые маски признаны самыми эффективными против COVID-19

Учёные из Калифорнии провели исследование с целью выяснить, маски из какой ткани лучше всего защищают от коронавируса, сообщает ToDay News Ufa.

В результате специалисты выяснили, что самыми эффективными являются маски, сшитые из натурального шёлка.

Это связано с тем, что из коконов тутового шелкопряда, выращенного в экологически чистых условиях, получают шёлк, который обладает антисептическими свойствами, сообщил один из участников исследования Патрик Герр.

Изготовленные из такой ткани маски могут задерживать и убивать вирусы и бактерии, которые человек выделяет при дыхании.

Шёлк не намокает, благодаря чему исключено попадание на него опасных частиц.

На данный момент учёные выясняют продолжительность жизни вирусов на поверхности шёлковых и других масок.