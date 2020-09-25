В Чехии разработали фильтр для уничтожения COVID-19

Чешские инженеры разработали фильтры, которые могут обеззараживать воздух в помещении.

Эффективность разработки специалисты намерены проверить в ближайшее время в лабораторных условиях.

Изобретатели утверждают, что данные приборы помогут уничтожить COVID-19, и люди смогут обходиться без масок.

Сообщается, что инновационные фильтры можно будет встраивать в вентиляционные системы. Они состоят из двух слоёв, которые проводят ток, а между этими слоями — нанотекстиль. Данный материал можно нагревать до 92°этого достаточно, чтобы убить вирус.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Японии специалисты компании Farmroid создали робота, способного с помощью ультрафиолета обрабатывать поверхности в помещениях от разных вирусов, в том числе и от коронавируса.